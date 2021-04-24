شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 11.. أحمد عز "سيف" يستيقظ وسط الصحراء ليجد نفسه "مصطفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 11 من مسلسل هجمة مرتدة للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 دقيقة، بتشويق وإثارة كبيرة من خلال استيقاظ أحمد عز "سيف العربى" في الصحراء ليجد نفسه وحيداً ويتذكر كلمات فاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم" حينما أخبره بوجوب وجوده أمامه بعد بكره في الـ 1 بالضبط، ويعلم بأن ذلك تدريب له.



مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 11 واحمد عز فى الصجراء

ويدور حوار بين رفعت المسيرى "هشام سليم" وفاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم" حول مدى الهدف من التدريب ليخبره الأخير بأنه يرغب في معرفة الطريقة الذى يفكر به عز مؤكداً أن التدريب ليس بالصعوبة الكافية ولكن الغرض فقط هو معرفة شخصية سيف العربى أكثر.



مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 11

بعد ذلك تظهر صعوبة التدريب، حيث يجد عز نفسه ببطاقة مزورة وبين بدو يأخذوه لشيخهم الذى يخبره بأنه كاذب ثم يؤكد له بانه سيأتى بالبٌشعة "آلة حادة أشبه بالسكين صارت مثل الجمرة"، ليضعها على لسانه ويعرف عما إذا كان يقول الحقيقة أم لا.



الحلقة 11 من مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.