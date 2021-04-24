شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" الحلقة 11.. الخديوى يطلق زوجته قدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بعودة غزل " ياسمين عبد العزيز برفقه مفاتن " إيمان السيد" إلى زوجها مرة أخرى عابد تيمور " خالد الصاوى" وسط حزن شديد من قبل الخديوى" أحمد العوضى" لعشقه غزل.

وبعد ذلك تعود قدرية " دينا فؤاد" من عزبة الخديوى في غضب شديد ثم تقابل رفعت الذهبى "خالد سرحان"، على سطح المنزل و يبلغها أن الخديوى سوف يطلقها و أنه مازال يحبها وفى نفس الوقت يشاهدهم مالك "محمود ياسين جونيور" شقيق الخديوى.

وخلال الأحداث يدخل عابد في مواجها مع غزل ويقول لها:" استوعبتى الدرس و احترمى نفسك انا كبيرك" لترد عليه غزل:" أنا ماليش كبير و عمرك ما هتبقى كبيرى أنا بس لولا أهلى ما كنتش هتشوفنى تانى خالص عشان أنا مش عاوزه أعيش معاك هشان بكرهك و بحب سيف الخديوى"، ثم يهددها بقتل الخديوى.

ثم يدخل مالك يواجه قدرية أنه شاهدها مع رفعت على السطح ليدخل الخديوى و يسمع كلمهم ويطلقها، وتذهب قدرية لزغروطة الدجالة " بدرية طلبة" وتبلغها أن الخديوى طلقها و تريد تجديد السحر له، وفى مشهد أخر يدخل رفعت لزغروطة و يتحدث معاها و أنهم في صف واحد ضد الخديوى و تقنعها بالزواج منه.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة و عايدة رياض و فتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" و هدى الأتربى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير