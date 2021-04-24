إصابة والد هند عبد الحليم بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طلبت الفنانة هند عبد الحليم، من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدها عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

ونشرت هند، صورة والدها، عبر حسابها على إنستجرام: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، ربنا يشفيك ويطمنا عليك يا رب، أنت ونهال وفرح".

وتابعت :"أرجوكم ادعوا لبابا بالشفاء العاجل إيجابي كورونا.. ربنا يشفي كل مريض، ويعدي الفترة دي على خير، ويا رب محدش يشوف أي حاجة وحشة في حد من أهله أو قرايبه أو صحابه.. ألطف بينا يا رب".

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم، تشارك في دراما رمضان الحالي بمسلسل" وكل ما نفترق"، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، هاجر أحمد، رحاب الجمل، هند عبد الحليم، طارق عبد العزيز، أحمد النجار ومن تأليف محمد أمين راضي وإنتاج طارق الجنايني، من إخراج كريم العدل.