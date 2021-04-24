لطيفة تنعي الموسيقار خالد الأمير: "من أعظم الملحنين اللي أنا اشتغلت معاهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة لطيفة، الموسيقار خالد الأمير، الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على إنستجرام: "‏البقاء لله.. خالد الأمير من أعظم الملحنين الفنانين اللي أنا اشتغلت ونجحت معاهم‎.. (لما يجيبوا سيرتك)، (حيرني).. الله يرحمك".

وأعلن الفنان هاني شاكر، وفاة الموسيقار الكبير خالد الأمير، من خلال صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون أنعي بمزيد من الحزن والأسى والألم.. خالد الأمير".

الموسيقار خالد الأمير قدم العديد من الألحان التي مازالت عالقة فى أذهان الكثيرين، مثل أغنية لشادية "اتعودت عليك" للشاعر عبدالوهاب محمد، "الحب الحقيقي" للشاعر صلاح فايز ، و"لو القلوب".

وغنى المطرب هاني شاكر من ألحانه "كده برضه يا قمر، طول عمرى استلطفك، نسيانك صعب اكيد، باقولك، إديني عمر تاني".

كما غنت من ألحانه المطربة مها صبري من نظم مأمون الشناوى "وحشنى كلامك"، وغنى المطرب محرم فؤاد من ألحانه أغنية "قوم يا شوق ننام" ثم "صحى الاشواق وتعالى قابلني".

قدم موسيقاه لسعاد محمد في أغنيات "اتحداك"، "وحشتني"، وتغنى الكثير من المطربين والمطربات من ألحانه ومنهم "هدى سلطان، أصالة، ميادة الحناوي، ونجاح سلام".

كما قدم ألحانه للمسرح وغنى له فؤاد المهندس وشويكار أكثر من 12 لحنا.