شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد أحمد الكبير تريند رقم 1 عبر تويتر بعد عرض الحلقة 11 من الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن عدد كبير من مستخدمى منصات السوشيال ميديا المختلفة، هاشتاج باسم الشهيد أحمد الكبير، بعد لحظات من عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 2، الذى يعرض حالياً في السباق الرمضاني، محققاً شعبية كبيرة، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد مكى، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتصدر هاشتاج "الشهيد أحمد الكبير"، قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر منصة السوشيال ميديا تويتر، من قبل المغردين، للتدوين والدعاء للشهيد الذى سردت حلقة أمس تفاصيل استشهاده على يد الجماعة الإرهابية، أثناء تأدية عمله فى نوفمبر 2013.



قائمة تريند تويتر

وحرص عدد كبير من المغردين على الدعاء للشهيد بالرحمة، مضيفين صوراً له قبل استشهاده بملابس رجال وزرة الداخلية، حيث كتب أحد المغردين "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وإنا اليه راجعون"، بينما كتب آخر "الشهيد الرائد/ أحمد سمير الكبير ضابط بإدارة العمليات الخاصة قطاع الأمن المركزي ضحي بحياته من أجل حماية وأمان الوطن من الارهاب والتطرف استشهد بطلق ناري في الرقبة أثناء تأدية واجبه الوطني بمأمورية داخل وكر بمدينة "قها" التابعة لمحافظة "القليوبية"



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وشهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، ذهاب عاليا "أسماء أبو اليزيد" إلى منزل يوسف "أحمد مكي" وتقابل والده رفاعى "هادى الجيار" وتخبره باكيه بما فعله يوسف وتحاول معرفة السبب، ليخبرها والدها بأنه لا يعرف الأسباب ولكنه يرجح بسبب استشهاد زميل له وقبله استشهاد محمد مبروك، لتطلب عاليا أنه اذا كان قرر عدم الاكمال أن يذهب لوالدتها ويخبرها بذلك.