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شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد أحمد الكبير تريند رقم 1 عبر تويتر بعد عرض الحلقة 11 من الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دشن عدد كبير من مستخدمى منصات السوشيال ميديا المختلفة، هاشتاج باسم الشهيد أحمد الكبير، بعد لحظات من عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 2، الذى يعرض حالياً في السباق الرمضاني، محققاً شعبية كبيرة، بطولة النجم كريم عبد العزيز، والنجم أحمد مكى، ومن إنتاج شركة سينرجي.
وتصدر هاشتاج "الشهيد أحمد الكبير"، قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر منصة السوشيال ميديا تويتر، من قبل المغردين، للتدوين والدعاء للشهيد الذى سردت حلقة أمس تفاصيل استشهاده على يد الجماعة الإرهابية، أثناء تأدية عمله فى نوفمبر 2013.
قائمة تريند تويتر
وحرص عدد كبير من المغردين على الدعاء للشهيد بالرحمة، مضيفين صوراً له قبل استشهاده بملابس رجال وزرة الداخلية، حيث كتب أحد المغردين "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وإنا اليه راجعون"، بينما كتب آخر "الشهيد الرائد/ أحمد سمير الكبير ضابط بإدارة العمليات الخاصة قطاع الأمن المركزي ضحي بحياته من أجل حماية وأمان الوطن من الارهاب والتطرف استشهد بطلق ناري في الرقبة أثناء تأدية واجبه الوطني بمأمورية داخل وكر بمدينة "قها" التابعة لمحافظة "القليوبية"
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وشهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، ذهاب عاليا "أسماء أبو اليزيد" إلى منزل يوسف "أحمد مكي" وتقابل والده رفاعى "هادى الجيار" وتخبره باكيه بما فعله يوسف وتحاول معرفة السبب، ليخبرها والدها بأنه لا يعرف الأسباب ولكنه يرجح بسبب استشهاد زميل له وقبله استشهاد محمد مبروك، لتطلب عاليا أنه اذا كان قرر عدم الاكمال أن يذهب لوالدتها ويخبرها بذلك.
يجتمع التكفيريين ويحضرون لضربات جديدة حيث يخططون لحرق أكبر عدد من الأقسام، ويطمئنون بعضهم بأن المقبوض عليه سعد لا يعرف عنهم أي معلومات وكل ما يعرفه بعض الأسماء الحركية فقط، أما زكريا وزملائه في الأمن الوطنى يتوصلون إلى صورة التكفيرى أبو يوسف الذى شارك في عملية الاغتيال وبعد عرض الصورة على سعد المقبوض عليه أكد علي أن الشخص الذى كانوا يجتمعون عنه.
مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة on الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناةon دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.