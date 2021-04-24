شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 11.. القبض على أبو يوسف المشارك فى عملية اغتيال "مبروك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، ذهاب عاليا "أسماء أبو اليزيد" إلى منزل يوسف "أحمد مكي" وتقابل والده رفاعى "هادى الجيار" وتخبره باكيه بما فعله يوسف وتحاول معرفة السبب، ليخبرها والدها بأنه لا يعرف الأسباب ولكنه يرجح بسبب استشهاد زميل له وقبله استشهاد محمد مبروك، لتطلب عاليا أنه اذا كان قرر عدم الاكمال أن يذهب لوالدتها ويخبرها بذلك.



الاختيار 2 الحلقة 11

يجتمع التكفيريين ويحضرون لضربات جديدة حيث يخططون لحرق أكبر عدد من الأقسام، ويطمئنون بعضهم بأن المقبوض عليه سعد لا يعرف عنهم أي معلومات وكل ما يعرفه بعض الأسماء الحركية فقط، أما زكريا وزملائه في الأمن الوطنى يتوصلون إلى صورة التكفيرى أبو يوسف الذى شارك في عملية الاغتيال وبعد عرض الصورة على سعد المقبوض عليه أكد علي أن الشخص الذى كانوا يجتمعون عنه.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11

زكريا وقوات الشرطة يتحركون على منزل التكفيري أبو يوسف حيث يتواجد بصحبة زوجته وابنته، ولكنه يقابلهم بالمقاومة وإطلاق الرصاص على القوات إلا أن الشرطة تتمكن من القبض عليه في النهاية، في حين يوسف يبدأ فى مأموريته بالإسماعيلية ليلا بصحبة الضابط أحمد "هشام ماجد"



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقة 11



الاختيار 2 الحلقة 11



كريم عبد العزيز فى الاختيار 2



كريم عبد العزيز فى الحلقة 11