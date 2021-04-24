شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "نجيب زاهي زركش" الحلقة 11.. الفخرانى يعترف لسعيد بالأبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل نجيب زاهي زركش، استضافت يحيي الفخراني - نجيب زاهى زركش لسعيد - إسلام إبراهيم، وذلك ليستمع منه عن الأخطاء فى الحسابات بشركة نجيب زاهى زركش.

وأثناء حديث نجيب زاهى زركش مع سعيد يتعرف زركش علي أحلام سعيد وماذا سيفعل اذا أصبح لديه الكثير من الأموال ليشعر أن سعيد يفكر بنفس طريقة نجيب زاهي زركش في امور العيش بحرية دون زواج وأنه يتمني السفر وصرف الأموال في الاستمتاع بالحياة.



الفنان اسلام ابراهيم



يحيى الفخرانى مسلسل نجيب زاهى زركش وفي تلك الأثناء كان محمد محمود - طريف يقوم بصب الويسكي في فنجان الشاي لنجيب زاهي زركش وعندما دخل في حالة سكر أخبر سعيد بأنه والده، لكن طريف حاول تدارك الموقف وابعاد سعيد من أمام زركش حتي لا يأخذ حديثه علي محمل الجد.

يحيى الفخرانى

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.

وفي تلك الأثناء كان محمد محمود - طريف يقوم بصب الويسكي في فنجان الشاي لنجيب زاهي زركش وعندما دخل في حالة سكر أخبر سعيد بأنه والده، لكن طريف حاول تدارك الموقف وابعاد سعيد من أمام زركش حتي لا يأخذ حديثه علي محمل الجد.