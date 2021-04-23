“أحلى كلام”.. مفاجأة مايا دياب على “تيك توك” في عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لتقديم حفل فني ضخم بمناسبة عيد الفطر المبارك. وستطلّ مايا في الحفل دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على تطبيق “تيك توك”، وستقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

وأعلنت مايا دياب عن حفلها على “تيك توك” خلال حلولها ضيفةً على برنامج “جمعتنا حلوة” مع الزميل فراس حليمة عبر راديو “أغاني أغاني”، وقالت أنه سيكون حفلًا ضخمًا ومختلفًا عن الحفلات التي قدّمتها “أونلاين” في العام المنصرم.

كما كشفت مايا دياب لبرنامج “جمعتنا حلوة” عن أنها ستقدّم خلال الحفل أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أحلى كلام” من كلمات وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة، على أن تصدرها بعد الحفل مباشرةً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

نفيد بالذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وكليب الأغنية من إخراج شيرين خوري.