هازال كايا تتصدر الترند التركي بسبب مشهد “فحص العذرية”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رغم أنّ الممثلة التركية هازل كايا ليست مشاركة في مسلسل “فتاة النافذة”، إلّا أنّ اسمها تصدر الترند التركي، بعد عرض مشهد فحص العذرية الذي أدّته الممثلة بورجو بيريجيك في المسلسل.

ويعود سبب تداول اسم هازال كايا بعد عرض المشهد لأنّها منذ سنوات رفضت تقديم هذا المشهد في مسلسل “فريحة”.

وانقسمت آراء الجمهور، حيث انتقد البعض بورجو بيريجيك لتقديمها هذا المشهد، الذي يرى البعض أنّه لم يكن ضرورياً، فيما اعتبر البعض الآخر أنّ عدم تصوير المشهد لا يلغي حقيقة وجود هذه الحالات في المجتمع.