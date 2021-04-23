محمد منير يحتفل برحلة 42 عاماً من الغناء في الأوبرا المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يُحيي الفنان المصري محمد منير حفلاً رمضانياً بدار الأوبرا المصرية في التاسعة والنصف مساء الأحد 25 نيسان على مسرح النافورة الخارجي، وذلك ضمن البرامج الفني الذى أعدته الدار برئاسة الدكتور مجدي صابر وتحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني.

أعدّ محمد منير مجموعة من أشهر اعمالة الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات مهمة في مشواره الفني ورحلة من الغناء امتدت أكثر من 42 عاماً، وتعبّر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض وإحساس الشارع والمواطن، ومنها الوطني والديني والاجتماعي والعاطفي. ووجه منير، في بيان، تهنئة إلى جموع المصريين بالشهر الكريم وذكرى أعياد تحرير سيناء التي تتواكب مع ليلة إقامة الحفل.

وأكّد أنّ مصر القوية ستظل تفخر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الأبيّ الكريم، كما يوجّه منير مجموعة رسائل مهمة للجمهور خلال الحفل.

وشددت دار الأوبرا المصرية على ضرورة الالتزام التام بكل الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار كورونا، منها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.