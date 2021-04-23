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"وكل ما نفترق" الحلقة 11.. لغز فى حياة الطفلتين مأمونة وزينب ينتهى بجريمة قتل

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القاهرة - سامية سيد - خلال مشاهد الفلاش باك تكشف أحداث مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتي جاءت بعنوان "شجرة الليمون" أن تلك المرأة التي تعيش معها مأمونة وزينب هي خالتهما، وذلك الرجل هو وزجها والذى يحاول في مشهد من المشاهد التلصص ليلا والتحرش بمأمونة بعد أن عاد من سهرته مخمورًا، لكن زينب تمسك سكين في يدها وتقتله وتدخل بعدها الإصلاحية.

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وبعد زمن، تظهر زينب في سوق القرية ويطاردها الناس بعد محاولة سرقتها بضائع، وخلال هروبها يقابها حامد – محمد شيبا – وتقفز على الموتوسيكل الذى يقوده ويذهب بها بعيدا عن السوق، وأسفل الجبل يعرض عليها الصعود إلى الجبل لتعيش بعيدا عن الناس.

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على جانب آخر تعمل مأمونة في بيت العمدة سعدون – عمرو عبد الجليل، وخلال عجنها الخبز يراها العمدة ويسألها عن اسمها وأهلها ويوصى بزيادة راتبها وبعد أيام يعرض عليها الزواج ووعدها إن أنجبت له الطفل الذى تحلم به سيجعلها "سلطانة زمانها".

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مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، ، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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