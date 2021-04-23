شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. زكريا يمسك أول خيط في قضية اغتيال محمد مبروك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر التحقيقات مع سعد التكفيري الذى تم القبض عليه أمس وذلك في الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، ويتم التأكد منه عن وجود اسم زكريا ضمن قائمة الاغتيالات لدى التكفيريين، يستكمل زكريا التحقيقات مع التكفيري سعد ويعرض عليه مساعدته في حالة أن يعطيه معلومات عن المجموعة التي اغتالت محمد مبروك.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11

أما يوسف "أحمد مكي" فيخبر والده بأنه ترك خطيبته عالياً لأنه لا يريد ظلمها معه بسبب المصاعب الخاصة بعمله ورؤيته زملائه يستشهدون يومياً، ويخبره بانه يرغب في النقل إلى سيناء، ويطلب نقله بالفعل إلا أن قائده يخبره بأن هناك مأمورية أولا في الإسماعلية، وعندما يصل إلى هناك يجد صديق قديم وهو "هشام ماجد" الذى يظهر كضيف شرف، ويشارك في المأمورية لضبط شحنة سلاح.



الاختيار 2 الحلقة 11

سعد يعترف بانه كان يحصل على أموال من الإخوان وقت اعتصام رابعة حيث كان يصله أظرف بها فلوس وبعد الاعتصام طلب من واحد معرفة فلوس وانضم لهم وبدأ يتقاضى منهم أموال، ويستخرج زكريا بعض المعلومات حول المكان الذى كان يجتمعون فيه بالتجمع ويأمر بالتحرك لمعرفة المكان المحدد .

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.



زكريا يونس

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.