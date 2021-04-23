شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 11.. سيد رجب يكتشف علاقة محمد ممدوح وعائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، محاولة اتصال "حازم" محمد ممدوح بالمحامى "مؤنس" محمد فراج لمعاونته فى الاطمئنان على زوجته ولكنه وجد هاتفه مغلق وارسل له رسالة صوتية بما يطلبه منه.



محمد ممدوح

وطلب "حازم" من "بدر" سيد رجب أن يساعده فى ايجاد أى شخص فى أمريكا له علاقة به ليعاونه فى الاطمئنان على زوجته "هنا" منى زكى، وووعده بأنه سيبذل قصارى جهده، وسأله عن سبب قلقه هل بسبب انها عرفت بأنك قمت بتطليقها أم بسبب انك تريد الاطمئنان عليه ليصمت "حازم" دون معرفة اجابة.



عائشة بن احمد ومحمد ممدوح وطلب "بدر" سيد رجب" من "حازم" الحضور له فى اليوم التالى، وأخبره بأنه علم بان صاحبته "أمينة" عائشة بن أحمد باتت عنده فى المنزل، وطلب "امينة" للحضور وأخبرها بأنه علم بكل شئ، وقال " بدر لـ "حازم" أن يأخذها وأنه أكتشف إنها تحبه، وأنه سعيد بهذا الحب. تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



سيد رجب وعائشة بن احمد

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.