شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 11.. الظهور الأول لسمية الخشاب "المعلمة حلاوتهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 11، الظهور الأول للنجمة سمية الخشاب، وذلك في دور المعلمة حلاوتهم صاحبة أحد المحلات في سوق باب اللوق.

وجمع الظهور الأول لسمية الخشاب بينها وبين محمد رمضان - موسى، حيث كان يبيت أمام المحل الخاص وبها وحدثت بينهما مشادة بسبب ذلك لكنها قامت بتوظيفه لديها قي المحل.

العمل تضافرت الجهود به من كافة الأطراف لتقديم واحد من أمتع المسلسلات فقصة المسلسل أساس كل شىء للمؤلف ناصر عبد الرحمن وضعت العمل فى مكانة خاصة ومختلفة لدى الجمهور خاصة فى وجود مصحح اللهجة حسن القناوى الذى قدم لهجة منضبطة فى المسلسل فلا يعكر صفو مشاهدتك كلمة "كده أو كده" بل تشعر أنك داخل هذا الزمان بكل تفاصيله وهو أمر يحسب أيضا لمصممة الأزياء سامية عبد العزيز التى أتقنت ملابس تلك الفترة.

المتابع لمسلسل موسى، سيجد أن محمد رمضان قدم نفسه فى ثوب جديد، فروح شخصيته مستلهمة من مهنته مهنة الحدادة ذلك الرجل إلى ينفخ فى النار ليلين الحديد، فهو أيضا كالحديد يلين بنار الحب ولكنه قوة لا يستهان بها أمام الظلم، ربما سبق وقدم رمضان تيمة الانتقام من قبل فى أعماله لكن "موسى" فالأمر مختلف وكأن محمد رمضان استبدل ثوبه الدرامى بأخر جديد، مع مخرج واعد استطاع أن يضعه فى منطقة مختلفة، هو وباقى فريق العمل ممن شاركوا فى المسلسل بداية من عارفة عبد الرسول وهبة مجدى وتارا عماد ونجيب بلحسن إلى أصغر ممثل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.