شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حياة أسطورة الكرة الأرجنتينية مارادونا تتحول لمسلسل وثائقي.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن عمل درامى جديد يسرد قصة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، الذى غادر عالمنا منذ عدة أشهر أثر نوبة قلبية، تاركا تاريخا كبيرا في عالم كرة القدم.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن شركة Latin World Entertainment، قررت تحويل قصة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا، إلى عمل وثائقي جديد ستقوم بإخراجه صوفيا فيرغارا، وسيضم العمل الوثائقي الجديد شهادة عائلة الرياضى الشهير والمثير للجدل، بالإضافة إلى الكثير من الروايات الغامضة حول وفاته.

ونقل التقرير تصريحا من شقيقة أسطورة الكرة الأرجنتينية، والتي قالت: "كان على أخي أن يدافع عن نفسه ضد الافتراء اللامتناهي الذي لا أساس له من الصحة، لكن الآن بعد أن لم يعد هنا، فمن واجبنا أن نصحح الأكاذيب ونترك ذكراه في سلام".

ومن المقرر أن يعرض العمل الوثائقي الجديد روايات لم يسبق لها أن عرضت عن حياة مارادونا من تجارب مباشرة مع عائلته، وكواليس علاقته بالصديق القديم المقرب ماتياس مورلا، المسؤول عن ملكية مارادونا، وسيتم تصوير العمل في مدن مختلفة حول العالم، التي أقام فيها مارادونا.