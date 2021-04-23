شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 11.. منى زكى تصاب بانهيار عصبى وتهدد بقتل نفسها بـ"مشرط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، والذى يُعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بولادة "هنا" منى زكى لابنها، ولكن فريق الأطباء وضعه بالحضانة، بسبب معاناته فى صعوبة التنفس، فيما استمعت لرسالة صوتية من زوجها "حازم" محمد ممدوح على الواتس اب، ليقوم بتطليقها بعد عدم تحمله ما تفعله كما قال لها.

وأصيبت "هنا" منى زكى بحالة انهيار عصبى، وقامت بارسال رسالة صوتية لزوجها عنفته فيها، وسألته عن سبب طلاقه لها، كما عبّرت عن مدى كرهها له، وحاولت الممرضة تهدئتها وإعطاءها حقنة مهدئة، ووضع قناع الأكسجين عليها لكى تنام وترتاح.



عائشة بن احمد ومحمد ممدوح



عائشة بن احمد وتلقى "حازم" محمد ممدوح رسالة زوجته "هنا، أثناء وجوده بصحبة "بدر" سيد رجب، و"أمينة" عائشة بن أحمد، وحاول الاتصال بزوجته وردت عليه الممرضة وأخبرته بأن زوجته نائمة، بعدما أصيبت بانهيار عصبى، كما أن الطفل فى الحضانة، وعاونته "أمينة" فى الترجمة له. وانتقل المشهد بعد ذلك إلى حلم هنا (منى زكى) بوفاة طفلها، مما دفعها لترك سريرها والبحث عن غرفة الأطفال فى محاولة إيجاد طفلها، ولكن الأطباء منعوها ومسكت "مشرط" وهددت بقتل نفسها إن لم يعطوها فرصة لرؤيته، ولكنهم أخبروها بأنه فى الحضانة ولا يمكنه تركها الآن، وأخذو منها المشرط بالقوة وأعطوها حقنة مهدئة.

منى زكى لعبة نيوتن



منى زكى

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.