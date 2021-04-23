صور| إلهام شاهين تعلق على حضورها حفل سحور هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، في حفل سحور الفنان هاني شاكر الذي أقامه أمس، بحضور عدد من الفنانات المقربات .

ونشرت إلهام، صورا من حفل السحور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :"سحور جميل مع أصدقائي الغاليين.. شكرا حبايبي نهلة وهاني شاكر.. وبرافو شريف هاني شاكر.. المكان جميل والصحبة حلوة.. ربنا يوفقك.. ورمضان كريم عليكم جميعا".

وكان من بين حضور حفل السحور كلا من، الفنانة هالة صدقي والفنانة نادية الجندي، والإعلامية بوسي شلبي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين، حكاية "حتة مني" من مسلسل "زي القمر"، على قناة cbc؛ التي خاضت بطولتها.

حكاية "حتة مني" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر وسارة الشامي، من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.