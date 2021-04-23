"وداعا صاحب أشهر الألحان والأغنيات".. نبيلة عبيد تنعى خالد الأمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، الموسيقار خالد الأمير، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتبت عبيد، عبر حسابها على إنستجرام :"الموسيقار خالد الأمير.. وداعا صاحب أشهر الألحان والأغنيات ومن بينها رقصة الفرح في فيلم الراقصة والسياسي.. الأيقونة الموسيقية التي عشقها الناس.. البقاء لله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".

وأعلن الفنان هاني شاكر وفاة الموسيقار الكبير خالد الأمير، من خلال صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون أنعي بمزيد من الحزن والاسى والألم خالد الأمير".

الموسيقار خالد الأمير قدم العديد من الألحان التي مازالت عالقة فى أذهان الكثيرين، مثل أغنية لشادية "اتعودت عليك" للشاعر عبدالوهاب محمد، "الحب الحقيقي" للشاعر صلاح فايز ، و"لو القلوب".

وغنى المطرب هانب شاكر من ألحانه "كده برضه يا قمر، طول عمرى استلطفك، نسيانك صعب اكيد، باقولك، إديني عمر تاني".

كما غنت من ألحانه المطربة مها صبري من نظم مأمون الشناوى "وحشنى كلامك"، وغنى المطرب محرم فؤاد من ألحانه أغنية "قوم يا شوق ننام" ثم "صحي الأشواق وتعالى قابلني".

وقدم موسيقاه لسعاد محمد في أغنيات "اتحداك"، "وحشتني"، وتغنى الكثير من المطربين والمطربات من ألحانه ومنهم "هدى سلطان، أصالة، ميادة الحناوي، ونجاح سلام".

كما قدم ألحانه للمسرح وغنى له فؤاد المهندس وشويكار أكثر من 12 لحنا.