إبن كارينا كابور وسيف خان يتصدر الترند بصورة واحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 10:34 مساءً - أبناء المشاهير يحصلون تلقائياً على اهتمام ملايين المتابعين والمعجبين بآبائهم وأمهاتهم، وهذا الأمر أوضحته وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بشكل بارز في السنوات الأخيرة، وأحدث إبن تصدر الترند والسوشيال ميديا عبر تداول صورته،هو إبن نجمي بوليوود: كارينا كابور وسيف خان.

صورة ترفع إبن كارينا كابور وسيف خان لصدارة الترند

لقطة عائلية للزوجين سيف خان وكارينا كابور مع عائلتهما-الصورة من أنستغرام

فبعد أن نشرت نجمة بوليوود الهندية كارينا كابور صورة جديدة لإبنها الكبير من زوجها الممثل الهندي سيف خان في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" وكتبت تعليقاً طريفاً قالت فيه مادحة طفلها:"من هذا الطفل الوسيم؟"، كما نشرت صورة ثانية له مع والده سيف خان،وهما يحرثان الأرض ويضعان فيها البذور.

صورة إبن كارينا كابور تصدرت الترند في مواقع التواصل الإجتماعي-الصورة من أنستغرام

وحظيت الصورة باهتمام وإعجاب العديد والكثير من المتابعين لوالدته كارينا كابور، فغمروه بكثير من التعليقات الإيجابية، ومعظمها أثنت على وسامته وجاذبيته، وأكد الكثيرون منهم على أنه أخذ الكثير من ملامح والده نجم بوليوود سيف خان، وأنه يشبهه كثيراً ونسخة مصغرة عنه.

وحصدت صورة الطفل أكثر من 123 ألف إعجاب، بينما حصدت صورته مع والده في الأرض على 638 ألف إعجاب خلال يوم واحد فقط.

إجتماعية جداً

كارينا تعلم إبنها صنع الفخار-الصورة من أنستغرام

وتتميز كارينا كابور بأنها شخصية اجتماعية جداً، وتطلع متابعيها على كل شيء يخص حياتها وأصدقائها وأعمالها الفنية .

وكان أحدث نشاط لها في مواقع التواصل الإجتماعي،توجيهها معايدة دافئة لوالدتها بمناسبة يوم ميلادها من خلال نشرها صورة لها مع والدتها ،كما نشرت صورة أخرى لوالدتها وهي في عز شبابها ،وأبدى المتابعون رأيهم كعادتهم،وصارحوا كارينا بأنها لا تشبه والدتها كثيراً في مرحلة شباب والدتها بل تشبه أكثر شقيقتها.

كارينا مع والدتها وشقيقتها-الصورة من أنستغرام

يشار إلى أن كارينا كابور كانت نشطة جداً في فترة الإغلاق العام الذي بدأ تطبيقه في الهند بعد تسجيلها أعلى معدل يومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا حيث تخطت حاجز ال315 ألف خلال آخر 24 ساعة، وبعد ارتفاع الإصابات بشكل مخيف في الهند ،نشرت كارينا قبل 5 أيام صورة لساعتها الخاصة "آبل " وعلى شاشتها عدد الكيلومترات التي قطعتها في المشي في الصباح الباكر،وعلقت إلى جانبها: "الإغلاق لا يعني الإستسلام"، وحثت من خلالها متابعيها على ممارسة الرياضة والمشي والهرولة لرفع مناعتهم، والإستمرار في ممارسة عاداتهم المفيدة للروح والجسد.

وأيدها جميع متابعيها ووافقوها الرأي تماماً،وقال بعضهم: أنهم يفعلون مثلها ويمارسون الرياضة يومياً.