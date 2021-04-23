أغنية جديدة لسنوب دوغ تفضح أوباما.. تصرّف غير قانوني في البيت الأبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أشار سنوب دوغ في أغنيته الجديدة “Gang Signs” إلى أنه يدخن الماريجوانا مع باراك أوباما.

وأصدر أسطورة الراب (49 عاماً) أحدث ألبوم له يوم الثلثاء والذي يضم 10 أغانٍ، من بينهم الأغنية صاحبة المعلومة المثيرة للجدل.

ومن غير الواضح ما إذا كان سنوب قد دخن الماريجوانا بالفعل مع الرئيس أو السيدة الأولى، لكنه اعترف في عام 2014 أنّه دخّن الماريجوانا داخل البيت الأبيض ذات مرّة.

ولطالما ارتبط سنوب بتدخين الحشيش، لكنه دخل عالم تجارة الحشيش بعد تشريعه عام 2015 لأغراض طبّية، عندما سُجل كمستثمر في خدمة توصيل القنب الى “إيز” التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها.

وأطلق موقع يُركّز على أخبار الماريجوانا في عام 2015 قبل فترة وجيزة من إطلاق علامته التجارية الخاصة من المنتجات، بما في ذلك زهور الماريجوانا والمركزات والأطعمة وامسها “Leafs By Snoop”.

وأعلن الفنان المقيم في لوس أنجلس عن مشروع جديد مؤخراً مع صديقته الطاهية وسيدة الأعمال الأميركية مارثا ستيوارت، لإطلاق مجموعة من ولاعات “BIC”.