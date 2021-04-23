جانيت جاكسون تعرض أغراضها الشخصية للبيع في مزاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عرضت جانيت جاكسون المئات من أغراضها الشخصية للبيع في محاولة لجمع الأموال لجمعية خيرية ترعى الأطفال الفقراء في جميع أنحاء العالم.

وتعمل جمعية Compassion International مع الكنائس في جميع أنحاء العالم للدفاع عن الأطفال وتحريرهم من الفقر الروحي والاقتصادي والاجتماعي والمادي، بحسب ما أفاد موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وتشتمل العناصر الـ272 التي قدّمتها النجمة تذكارات من حياتها المهنية التي امتدت لعقود يمكن التعرف إليها على الفور، بما في ذلك زيّها الأسطوري الذي ارتدته عام 1989 في فيديو أغنية Rhythm Nation، والتي تتراوح قيمته بين 4 إلى 6 آلاف دولار، بالإضافة إلى الزي الذي ارتدته جانيت في كليب When I Think of You عام 1986 والزي الذي ارتدته في فيديو أغنية Scream عام 1995 التي تعاونت فيها مع شقيقها الراحل، ملك البوب مايكل جاكسون. وقد تظهر أيضاً أغراض شخصية أكثر كألعاب وهدايا من أشقائها المشهورين.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها عائلة جاكسون على خطوةٍ كهذه. ففي عام 2012، تم بيع بعض الملابس الأسطورية التي ارتداها مايكل جاكسون في مزاد، بعد ثلاثة أعوام من وفاته.