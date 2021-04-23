داوود حسين: تأذيت بسبب حذف مشاهد في “بو طار”.. ولن أعتزل الكوميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الفنان الكويتي داوود حسين المشاهدين خلال لقائه في برنامج “علي ونجم” بوضع صور الفنان الكوميدي الراحل عبد الحسين عبد الرضا على غطاء هاتفه.

وحول الهدف من ذلك، قال حسين: “أردت عندما أخرج الهاتف وأوجّه الكاميرا إلى أحد يُشاهد الصورة ويدعو للفنان عبد الحسين”، متحدثاً عن مكانة الراحل لديه باعتباره في مقام أخيه وأبيه.

وعن تفكيره في اعتزال الأعمال الكوميدية بعد تصريحه بشأن استهلاكه كوميدياً، أوضح حسين أنه لا يستطيع أن يعتزل الكوميديا وقد يجد في المستقبل دوراً يبدع فيه.

وعلّق حسين على مشهد الرقص الذي حذفته إحدى القنوات من الحلقة الأولى من مسلسل “بو طار” بالقول إن حذف بعض المشاهد من المسلسل تسبب في إيذائه.

وأكد حسين أنه وجميع الفنانين يراقبون أنفسهم خلال أعمالهم ويعرفون حدودهم جيداً ويحرصون على ألا يتجاوزونها، لافتاً إلى أنه يحترم كل وجهات النظر.

وتطرق حسين إلى الانتقادات التي يتلقاها الفنانون عبر السوشيال ميديا بقوله إن مواقع التواصل الاجتماعي تُسبب جدلاً شديداً، وتجعل الجميع لا يعلم الصح من الخطأ، مضيفاً: “عندما ينتقدني أحد بيني وبينه سوف أتقبل نصيحته، ولكن عندما تُقال لي بنوعٍ من الشخصنة لن يتقبلها أبداً”.

وتابع حسين: “أنا متصالح مع نفسي بشكلٍ كبير ولا أتأثر بأي نقد”، موضحاً: “إذا كتب أحد كلمة حلوة أحتفظ بها، وإذا وجدتُ تعليقاً يُضايقني أقوم بحظر صاحبه”.

يذكر أن داوود حسين عاد إلى الكوميديا بعد غيابٍ دام 3 سنوات من خلال مسلسل “بو طار”، والذي ينافس به في ماراثون دراما رمضان هذا العام.

مسلسل “بو طار” من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة: إبراهيم الحربي، محمد العجيمي، عبير الجندي، أحمد العونان، محمد الحملي وعبدالله الخضر.