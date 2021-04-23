“المداح” لـ حمادة هلال مفاجأة الموسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يحقق مسلسل “المداح” بطولة الفنان المصري حمادة هلال نجاحًا ملحوظًا، يظهر من خلال تفاعل الجمهور مع حلقاته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغت نسبة مشاهدات حلقاته الأولى أكثر من 40 مليون مشاهدة.

ولقي المسلسل إعجابًا كبيرًا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه مفاجأة الموسم كما أشادوا بتمثيل حمادة هلال، فيما نوّه آخرون إلى أن قصة المسلسل مميّزة.

وقال أحد المتابعين: “هوا ايه ده معقول ده حماده هلال !!! انا مصدوم من حماده هلال فعلا ومن اللي بيقدمه الموهبه اللي خارجه من المسلسل ده استحاله تكون من الشخص اللي كلنا عارفينه كمطرب فقط انت اقنعتني وابهرتني ك مشاهد بقيت مستني الحلقه بفارغ الصبر واحداث كلها واقعيه بتحكي عنها وفي نفس الوقت بتعلمنا ازاي نحصن نفسنا من “السحر والحسد ” انت مش بتقدم مسلسل في رمضان انت بتقدم رساله في رمضان شكرا حماده هلال علي مسلسل المداح”.

وكتبت احد الصفحات على الفيسبوك : “بعد مشاهدة 9 حلقات من مسلسل المداح ، اقدر اقول بثقه انه واحد من أفضل المسلسلات اللي شوفتها في موسم رمضان 2021 .. مسلسل متكامل الأركان من قصة جديدة مضمونها مهم ، أحداثه غنية وريتمه سريع وقفلة كل حلقة بتشدك للحلقة اللي بعدها ، موسيقي تصويريه متوظفه صح ، معظم اختيار الممثلين موفق جداً بالأخص حمادة هلال لأن حقيقي محدش يعمل دور صابر المداح غيره”.

فيما كتبت متابعة أخرى: “بدون أي مبالغة…البداية الافضل حتي الآن دور جديد تماما علي حمادة هلال…صوته في التواشيح و قراءة القرآن حاجة عظيمة الفكرة متهرستش قبل كدة تتر البداية حلو اوي لو هيفضل بنفس المستوي… هيكون الحصان الاسود السنة ديه”.

جدير بالذكر أن مسلسل المداح من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وسيناريو وحوار، أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، و تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية في أحداثه.