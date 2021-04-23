القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر، هاني شاكر، الجمعة، وفاة الموسيقار المصري خالد الأمير.

وكتب شاكر عبر صفحته في "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى بمزيد من الحزن والأسى والألم خالد الأمير".



وأضاف: "وفاة صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنية اليوم، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

قدم خالد الأمير العديد من الألحان الشهيرة مثل أغنية شادية "اتعودت عليك" للشاعر عبدالوهاب محمد، و"الحب الحقيقي" للشاعر صلاح فايز ، و"لو القلوب".

وغنّى هاني شاكر من ألحان خالد الأمير "كده برضه يا قمر، طول عمرى استلطفك، نسيانك صعب أكيد، باقولك، إديني عمر تاني".

وغنى من ألحانه أيضاً الكثير من المطربين ومنهم: مها صبري، ومحرم فؤاد، وهدى سلطان، وأصالة، وميادة الحناوي، ونجاح سلام، كما قدم ألحانه للمسرح وغنى له فؤاد المهندس وشويكار أكثر من 12 لحنا.