شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 11.. عساف يقترح حلاً لصراعه مع غفران والأخير يرفضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بحضور غفران "أمير كرارة" إلى منزل خالته نجاة "فردوس عبد الحميد" بعد وصول عساف "أحمد السقا" ووجود على "دياب، وبدأت في تذكيرهم بصداقتهما منذ أن كانا صغار ولكنهما بعدما كبرا أصبحا أعداء أكثر من آبائهما، كما تعنفهما على زواج غفران من جليلة "مى عمر" بعدما دخل عساف السجن، وأيضًا عساف الذى خطف والدة غفران.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 11

يسأل غفران، عساف ماذا يريد، ليطلب زوجته جليلة وابنه حمزة "أحمد مالك"، ويقترح حلا للأزمة بالكامل، ألا هو أن يُحضر شامية والدة غفران "أحلام الجريتلى" ويُخيّرها بين غفران وعساف وسيتم تنفيذ ما تختاره مباشرة، ولكن يتم إحضار جليلة أيضًا ويخيرها بين غفران وعساف وكذلك الذى ستختاره سيتم تنفيذه مباشرة، ويتفق على ووالدته نجاة إلا أن غفران يرفض الفكرة لأنه لا يضمن أن تختاره جليلة.

يعود غفران لمنزله ويهدد جليلة بأنه سيغير معاملته معها ويكون أكثر صرامة في أي تصرف لها، ويفكر بكرى "عماد زيادة" في الغدر بعساف بتغيير مكان حبس شامية والدة غفران، ويطلب من أحد الأشخاص العاملين معه ذلك، ولكن تسمع دهب "نحلاء بدر" هذا الحديث، ويبدو أنها ستذهب وتخبر عساف بما سمعته خاصة أنها تفكر في الإيقاع به في حبها وأن تعيش معه.



نسل الاغراب الحلقة 11

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.



احمد السقا فى نسل الاغراب



أمير كرارة فى نسل الاغراب