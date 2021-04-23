شكرا لقرائتكم خبر عن أحسن أب الحلقة 11 .. على ربيع يتفوق فى الألعاب الرياضية على منافسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل "أحسن أب" بطولة الفنان على ربيع، الذى يعرض على قناة الحياة عددًا من الأحداث الكوميدية، منها ذهاب مدير القناة الفنان عماد رشاد ومجموعة من أصدقائه وإعجابهم الشديد بالأطفال المشاركين والآباء من ضمنهم استاذ عبدالحفيظ الذى يجسد شخصيته الفنان على ربيع.

كما تناولت الحلقة فوز على ربيع بإحدى اختبارات مسابقة برنامج أحسن أب، وتفوقه على الآباء المشاركين معه في عدد من الألعاب الرياضية.



على ربيع وهاجر احمد



على ربيع وهشام اسماعيل



على ربيع

مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، وميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.