شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي مع مطربى مهرجانات للإعلان عن مهرجان "على الله حكايتك".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى، عن مقطع فيديو جديد من وراء كواليس تصوير مهرجان "على الله حكايتك"، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، المقرر طرحه ضمن أحدث مسلسله اللى مالوش كبير" الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضانى.

وكتب العوضي، على الفيديو الذى توسط فيه مطربي المهرجانات الذين سيشاركونه غناء المهرجان الجديد: "استنوا أبو ليلة وفيلو ومهرجان (علي الله حكايتك). ضرب نااااااار، صوت الخديوي انتقام".

وتضمنت أحداث الحلقة الـ10 من مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز، مشهدًا مؤثرًا بين الفنان أحمد العوضي - سيف الخديوي وياسمين عبد العزيز - غزل، وقرر الخديوى أن يعترف بحبه لها وأنه لأول مرة يعشق امرأة ويخبرها أنه لا يريد أن تعود إلى عابد - خالد الصاوى، رغمًا عنها بسبب أهلها ودخلت غزل - ياسمين عبد العزيز فى انهيار وتصمم على الذهاب لكى تنقذ أهلها.