شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ مارك ويلبرج بعد وفاة والدته فى كاليفورنيا بسبب أحدث أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات مصورى الباباراتزى الظهور الأول للنجم مارك ويلبرج منذ وفاة والدته مثلما ذكر موقع الديلى ميل خلال تقريره حول نجم أفلام الأكشن الشهير، حيث تم رصده أثناء عوده إلى مجموعة عمل أحدث أفلامه الذى يحضر لها حالياً ويستعد لاستكمال تصويرها فى شوارع كاليفورنيا.



مارك ويلبرج

كما أضاف التقرير أن مارك ويلبرج تميز بلوك شخصيته فى الفيلم الجديد، حيث اتضح عليه تربية شاربه أثناء ارتدائه تيشرت مخطط.



مارك

وكان مارك ويلبرج أعلن هو وأخيه من خلال منشور لهما عبر انستجرام يوم السبت الماضى، عن وفاة والدتهما عن عمر يناهز 78 عاماً.