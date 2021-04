شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تصدم جمهورها بالشعر الأشقر وتغير ملامحها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية سيلينا جوميز، تغيير ملامحها المعتادة بشكل كبير ومفاجئ لمتابعيها وجمهورها من جميع أنحاء العالم، بعد ظهورها بالشعر الأشقر لها منذ قليل في الاستوري الشخصى بحسابها عبر إنستجرام.

وسرعان ما سيطرت النجمة العالمية على أنظار الجميع بتلك الصورة التي حظيت على إعجاب وتفاعل من الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث إنها اعتادت الظهور بشعرها الأسود طوال السنوات الماضية.



سيلينا جوميز بالشعر الأشقر

وتستعد جوميز لإحياء حفل موسيقي ستقدمه النجمة العالمية جنيفر لوبيز، وستكون إيرادات الحفل لمساعدة العاملين في المجال الطبي في أفقر دول العالم على تلقي لقاحات COVID-19 في أقرب وقت، حيث أعلنت منظمة مكافحة الفقر بالموسيقي - VAX Live: The Concert to Reunite the World عن الحفل بهدف تجنيد الشركات والمحسنين جمع 22 مليار دولار للتطعيمات.

والحفلة الموسيقية ستبث في 8 مايو على قنوات ABC و CBS و FOX وكذلك على محطات راديو ويوتيوب .

وكانت قد كشف موقع ديلى ميل عن صور جديدة من كواليس تصوير النجمة سيلينا جوميز لمشاهد مسلسلها الجديد Only Murders In The Building ظهرت فيها وهى مغطاء بالدماء على ملابسها، بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي أظهرتها لحظة القبض عليها من قبل رجال الشرطة، وهو الأمر الذى عكس إثارة تحملها أحداث مسلسلها الجديد وفقاً لما ذكره موقع الديلى ميل، في تقريره حولها حيث أكد أنها قد تتهم بارتكاب جرائم قتل في مسلسلها القادم.