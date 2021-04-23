شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يحتفل بيوم الأرض بجلسة رومانسية وسط الطبيعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي فان ديزل، على الاحتفال بيوم الأرض، الذى وافق أمس الخميس 2 أبريل، على طريقته الخاصة، حيث شارك متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يتواجد أعلى جبل يظهر أمامه بحر شاسع من اجل الاحتفال بتلك المناسبة.

ووجه النجم العالمي رسالته لمتابعيه وجمهوره في مقطع الفيديو الذى يبدو من خلاله وهو من وراء كواليس تصوير فيلمه القادم Fast & Furious 9، المقرر عرضه في مايو المقبل بدور العرض السينمائي، للاهتمام بالكوكب والعمل على تقليل عوامل التلوث التى تضر الكثير من البيئة.



فان ديزل يحتفل بيوم الأرض



فان ديزل

ويحتفل العالم، بيوم الأرض، وهو حدث سنوى يحتفل به فى جميع أنحاء العالم فى 22 أبريل لإظهار الدعم لحماية البيئة، بهدف نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، واحتفل بيوم الأرض لأول مرة فى عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض فى أكثر من 193 بلدًا حول العالم.