أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته "مريم": ربنا يطول في عمري وأفرح بيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان أشرف زكى، بعيد ميلاد ابنته مريم، الذي يوافق اليوم الجمعة، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق نقيب المهن التمثيلية على الصورة قائلًا: "عيد ميلاد حبي أنا، مريم حبيبة بابا، كل لحظة وانتي أجمل وأطيب مريم في الدنيا، وربنا يطول في عمري لغاية ما أفرح بيكي".

من ناحية أخرى، تنافس الفنانة روجينا والدة مريم، في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "بنت السلطان"، بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.