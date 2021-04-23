بالفيديو: مشهد ولادة منى زكي يحصد إعجاب الجمهور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

أحدث مشهد ”ولادة“ الفنانة المصرية منى زكي، في مسلسلها ”لعبة نيوتن“، الذي يتم عرضه في دراما رمضان الجاري 2021، أصداء واسعة وسط إشادة بإتقان النجمة المصرية للدور بطريقة جعلتها تحصد صدارة التريند في موقع ”تويتر“.

وفي تفاصيل المشهد الذي بثه تطبيق ”شاهد“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“، فإن منى زكي، التي تطل على الجمهور بشخصية ”هنا“ تجسد لحظات الولادة وآلامها، في ظل ما تعيشه تلك الشخصية من حالة خاصة.

وفي يوم ولادة منى زكي، تم إبلاغها بدخول والدتها في غيبوبة، وهي تعيش وحدها في أمريكا، كما أنها تلقت رسالة طلاقها من زوجها الذي يقيم في مصر ويجسده الفنان المصري محمد ممدوح بشخصية ”حازم“، وهي في طريقها إلى غرفة الولادة.

الأمر لم يتوقف عند الأحداث التي رافقتها لحظة الولادة، بل إن آلام المخاض أضفت المزيد من التراجيديا على الظروف الصعبة التي تعيشها الشخصية، وهو ما تسبب في تفاعل واسع مع المشهد.

ولم يتوقف الأمر عند الجمهور فقط، بل تابعته وعلقت عليه الناقدة المصرية ماجدة خير الله، قائلة إن المشهد ”يخلع القلب“، مضيفة في منشور عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، أنّ منى أقفلت بأدائها له الباب على زميلاتها اللواتي ربما سيتعّذر عليهن الوصول لهذا المستوى من الإجادة“.