بلال شحادات لـ”صوت بيروت انترناشونال”: توقعت نجاح 2020 وأحضر عملاً لعابد فهد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بلال شحادات استاذ في معهد الفنون المسرحية في سوريا, كتب العديد من المسرحيات والمسلسلات السورية ثم دخل الى الدراما العربية المشتركة من خلال مسلسل “لو” , تربطه علاقة صداقة متينة مع المخرج سامر البرقاوي وهما التحقا معا بشركة “صباح اخوان” تابع له قبل اسابيع المشاهدين مسلسل “لا حكم عليه” على منصة “شاهد” وحقق نجاحا كبيرا وهو من بطولة قصي الخولي وفاليري ابو شقرا واخراج فيليب اسمر. حاليا يشاهد له الجمهور مسلسل 2020 الذي كتبه مع الكاتبة نادين جابر فماذا يقول بلال شحادات لصوت بيروت انترناشونال عن هذه الثنائية “اجتمعت اول مرة مع نادين جابر بـتأليف مسلسل “لو” الذي جمع نادين نسيب نجيم وعابد فهد وحينها شعرنا ان هناك كيمياء بيننا ونحن نتقاسم الادوار في كتابة السيناريو اذ احيانا اترك لها الخط الرومانسي في العمل وانا انشغل بالخط التشويق والاكشن واحيانا اخرى يكون العكس ودائما الاجتماعات بيننا تكون مفتوحة ونتناقش بكل التفاصيل وقد تعاونا في “لو” و”لا حكم عليه” و”عروس بيروت” الجزء الاول و 2020 وربما تجمعنا اعمال اخرى في الفترة المقبلة اذ لكل واحد منا اعماله المنفردة.

وعن تفاصيل مسلسل 2020 وهل كان يتوقع له هذا النجاح الكبير قال ” بصراحة عندما وصلنا الى كتابة الحلقة 15 شعرت ان هذا العمل سينجح والحمد الله ان الاصداء رائعة بفضل كل الممثلين وشركة الانتاج التي وفرت كل شيء رغم ان ظروف التصوير كانت صعبة.

وعما اذا كان يتخايل الممثل الذي سيلعب الشخصية اثناء كتابتها يؤكد بلال شحادات “انا لا ادخل في هذه المعادلة بل ارسم الشخصية في مخيلتي واكتبها ولا اتدخل باختيار الممثل فهذا ما تقرره شركة الانتاج والمخرج معا.

وماذا يقول عن الدراما السورية “هذه الدراما تمر بفترة صعبة وهذا الامر جعلنا وعددا من المؤلفين نضع ميثاقا يخص كتاب الدراما السورية ووضعنا فيه كل التطلعات والالتزامات الاخلاقية ويبدو ان هناك امورا ايجابية من هذا الميثاق ونحن نبحث عن الورق الجيد والباقي يقدر عليه. لقد مرت الدراما السورية بمرحلة قاسية لان العديد من الكتاب خرجوا من سوريا ومثلهم شركات الانتاج. ونامل في الشهر المقبلة ان تتبدل الظروف وتعود الدراما السورية الى سابق عهدها.

واخيرا ماذا يحضر للفترة المقبلة يقول “انا بصدد كتابة مسلسل “شتي يا دني” من بطولة عابد فهد واخراج ايلي السمعان ومن انتاج شركة صباح اخوان ولا اعرف اذا كان سيصور لشهر رمضان 2022 ام قبل ذلك التوقيت.