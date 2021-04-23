ياسمين عبدالعزيز تبكي في كواليس “اللي مالوش كبير”.. والمؤلف يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رفعت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز منسوب التشويق في عملها الدرامي “اللي مالوش كبير” الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب زوجها الفنان المصري أحمد العوضي.

وتحرص ياسمين على مشاركة الجمهور مقاطع فيديو وصور من أحداث العمل، غير أن هذه المرة لم تكشف عن الجانب الكوميدي أو تشارك “كوميكس” مع الجمهور بل كانت الصورة التي نشرتها تحمل الكثير من الحزن.

وظهرت ياسمين وهي تبكي والدموع واضحةً في عينها، ووجهت سؤالاً للجمهور عما إذا كانت “غزل” وهي الشخصية التي تجسدها في العمل ستعود إلى “عابد” أم لا؟

وتدخل مؤلف المسلسل السيناريست عمرو محمود ياسين بتعليق على الصورة بدا فيه أن شخصية غزل ستتحول على مدار الحلقات القادمة، فكتب قائلاً “شايفة شكلك حلو وانتي معيطه إزاي؟ نحب مشاهد العياط بقي شوية”.

وتُجسِّد ياسمين في العمل شخصية “غزل” الفتاة التي تنتمي إلى طبقة شعبية وتدخل صراعاً مع “سيف الخديوي” أحمد العوضي، وفي ظل الصراع بينهما يقعان في الحب ويتعاونان معاً لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.

يُشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم: خالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، ومحمود حافظ، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.