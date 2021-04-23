إنفوجراف.. جائزة أوسكار أفضل مخرج تغازل سيدتين و3 رجال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنافس سيدتان و3 رجال على جائزة الأوسكار لأفضل مخرج للعام 2021، والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل خاص يوم الأحد.

وتضم قائمة المرشحين للجائزة هذا العام المخرجة الصينية الأمريكية كلوي تشاو عن فيلمها "نومادلاند".

كما تضم المخرجة البريطانية إميرالد فينل عن فيلمها "بروميسينج يانج وومن".

أما قائمة المرشحين الرجال لجائزة أفضل مخرج فتضم كلا من: المخرج الأمريكي ديفيد فينشر عن فيلمه "مانك"، والمخرج الأمريكي الذي ترجع أصول عائلته إلى كوريا الجنوبية لي أيزاك تشونج عن فيلم "ميناري"، وأخيرا المخرج الدنماركي توماس فينتربرج عن فيلم "آناذر راوند".

الإنفوجراف التالي يضم أبرز المرشحين لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج..



