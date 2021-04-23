شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى ينهار ويترك خطيبته أسماء أبو اليزيد بعد وفاة صديقه فى الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة الـ10 من مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، باستشهاد أحد ضباط المداهمة الذين شاركوا في عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك - اياد نصار، وهو "النقيب أحمد سمير الكبير" الشهير بـ"أحمد الكبير" وصديق أحمد مكي، وعقب نقل صديقة للمستشفى توفي في الحال.



احمد مكى



الاختيار 2

وحينما تواجد مكى - يوسف فى المستشفى وبعد ما تلقى خبر وفاته قرر فجأة أن يترك أسماء أبو اليزيد - عاليا بشكل نهائي فى مشهد مؤثر بعد انهياره لوفاة صديقه، ويقول لها: "عاليا انتى عارفة انا بحبك قد اية.. مقدرش أعمل فيكى كدا.. اتجوزى حد طبيعى تكملى معاه حياتك".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.