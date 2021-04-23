شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى: استوحيت شخصية عماد فى "اللى مالوش كبير" من نماذج كثيرة فى حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد الرافعى فى مسلسل " اللى مالوش كبير " للنجم أحمد العوضى والنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض ضمن السباق الرمضاني، حيث يقدم دور عماد شقيق ياسمين عبد العزيز، الأخ المتسلط والإستغلالى والندل، وأستطاع أن يقدمه ببراعة، واستفز الكثير من الجمهور بأدائه المتقن لهذا الدور الذى يعد من أدوار الشر.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال الفنان أحمد الرافعى: رشحت للدور من خلال الفنانة ياسمين عبد العزيز عندما شاهدتني فى مسلسل "الاختيار1" رمضان السابق وطلبت أن أشارك معها هى والفنان أحمد العوضى فى مسلسلها الجديد، ويبدو أن تلك الرغبة تلاقت مع رغبة الكاتب عمرو محمود يس، وقد أبلغنى العوضى بذلك الترشيح عندما كنا نكرم فى مركز المنارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسلسل الاختيار وسعدت بالخبر جدًا.

وأضاف الفنان أحمد الرافعى: استوحيت الشخصية من نماذج كثيرة فى حياتنا وكان ذلك مرجع مهم لى فنحن يوجد حولنا الكثير من تلك التركيبات سواء زملاء أو أقارب وليس شرطًا أن يجتمع فيهم كل صفات عماد، وهذا ما جعل الدور يبدو حقيقيا وصادقًا، وتابع كنت سعيد جدًا بكواليس العمل التى كانت هادئه ومخرج العمل مصطفى فكرى هو شاب ودود جدًا وسهل وهين ولين وكذلك الكاتب عمرو محمود يس.

وعن أصعب المشاهد التى قدمها قال من أصعب المشاهد مشهد "الشبشب" فحملت همه منذ قراءته وكنت فى احتياج للإمساك بالميزان حيث أردت إظهار دناءة طبع عماد دون تقديم فعل يعد ظهوره على الشاشة خطأ ولا يجب أن يشاهده العائلات والأطفال ولكن كرم الله جعل المشهد يمر بكل سهولة وتفهم دون ابتذال وإظهار شيء خاطئ، وهناك مشهد آخر صعب ولكن لم نصوره بعد.

وأكد الرافعى أنه فى بداية قراءة السيناريو انتابه بعض المخاوف أن يكون الموضوع المعروض به شيء من نمذجة الجريمة وباح للنجم أحمد العوضى بذلك التخوف، الذى أكد له أنه بعيد كل البعد عن ذلك، ومن خلال أعمال عمرو يس السابقة تأكد أنه لن يقع فى ذلك الفخ وقد كان.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض علىقناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.