شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقار خالد الأمير.. وهانى شاكر: "رحم الله صديق عمرى ورفيق دربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين، الموسيقار الكبير خالد الأمير، الذى توفى صباح اليوم الجمعة، قائلاً: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. أنعي بمزيد الحزن والأسي والألم.. صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير، الذي وافته المنية اليوم.. رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".



الفنان خالد الأمير

وعانى الفنان خالد الأمير، الفترة الأخيرة من إصابته بالفشل الكلوى، حتى وفاته، والتى أثرت على أصدقائه بالوسط الفني، متمنين له أن يتغمدة الله بواسع رحمته.



خالد الأمير

والفنان هانى شاكر، غنى عددًا من أغانيه التى كانت ألحانها تعود للموسيقار الراحل خالد الأمير، ومنها، "كده برضه يا قمر، طول عمرى استلطفك ونسيانك صعب اكيد، باقولك ادينى عمر تانى".

أيضًا غنت من ألحانه، المطربة مها صبرى من نظم مأمون الشناوى "وحشنى كلامك"، وغنى المطرب محرم فؤاد لأول مره من ألحانه أغنية "قوم يا شوق ننام" ثم "صحى الاشواق وتعالى قابلنى".

كما أنه لحن أغلب مسرحيات الفنان فؤاد المهندس وشويكار، ومن روائع خالد الأمير موسيقى فيلم الراقصة والسياسى.

جدير بالذكر أن خالد الأمير موسيقار مصرى التحق بمعهد الموسيقى العربى وعمره 11 عامًا، وساعده على ذلك خاله الدكتور شرف الدين سليمان، الذى كان يعمل مشرف على الموسيقى بوزارة المعارف.