خالد الأمير.. ترك القوات المسلحة ونصحه محمد عبدالوهاب بالاتجاه للتلحين ورُشح لهذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شدا بألحانه كبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربي، وكتبت موسيقاه اسمه بحروف من نور، نجح في أن يخلق لنفسه طريقا يميزه عن غيره من كبار الملحنين الذين ظهر في وجودهم، مثل محمد عبدالوهاب، ومحمد الموجي وكمال الطويل، وبليغ حمدي، هو الموسيقار الكبير الذي غادر عالمنا قبل ساعات خالد الأمير.

عشق خالد الموسيقى في سن صغير، والتحق بمعهد الموسيقى وعمره 10سنوات، وتعلم العزف على آلة الكمنجة، لكنه اختار عدم الذهاب للمعهد بعد فترة بسبب تعرضه لسخرية زملائه نتيجة صغر سنة وقتها، وشكله وهو يحمل الآلة، كما اختار التركيز في دراسته رغبة في الالتحاق بالكلية الحربية.

خالد لم يبتعد عن الفن خاصة وأنه كان محاطا بعمالقته، بحكم الجيرة، إذ كان يسكن بالقرب من الشاعر بيرم التونسي والشاعرين كامل ومأمون الشناوي، وكان دائما ما يشاهد الشيخ زكريا أحمد أثناء زيارته لبيرم، التحق بالفعل بالكلية الحربية وتخرج فيها، وقضى سنواتا كضابط بالقوات المسلحة قبل أن يتركها وينتقل لاحتراف الفن.

في حوار قديم عرضته قناة "ماسبيرو زمان"، قال إن مأمون الشناوي كان معجبا بصوته وقدمه للموسيقار محمد عبدالوهاب، وعن هذا اللقاء، يقول "سمعت لعبدالوهاب حاجات من حاجاته، عجبه صوتي، وبعدين قالي تعالى عند الشباك وفتح بقي كده معرفتش ليه، وبعدين فهمت انه كان بيشوف هل انا مدخن ولا لأ، ووقتها اتعرفت على المخرج صلاح أبو سيف عشان أدخل التمثيل، وكان المفروض ألعب الدور اللي قدمه الفنان حسين فهمي في فيلم (نار الشوق) مع صباح".

يتابع الأمير حديثه عن بداياته: "أستاذ مأمون اداني كلمات (واحشني كلامك) لحنتها وكانت معمولة لمدام نجاة بس غنتها مها صبري، سمعها الأستاذ عبدالوهاب على شريط بصوتي وقال لمأمون ده ملحن كويس خليه في حكاية التلحين المطربين موجودين كتير" .

مساندة عبدالوهاب لخالد الأمير لم تتوقف، إذ قابله مرة أخرى في حفلة ببيت الكاتب أحمد رجب، بمناسبة عودة الكاتب الصحفي علي أمين لمصر، وهناك كان يغني خالد وسمعه مرة أخرى عبدالوهاب وتحدث معه مقترحا أن يقون بالتلحين للمسرح، واصفا احساسه بالكلمة بأنه "عالي"، وبالفعل منحه نصا للفنانة فايزة أحمد.

خالد الأمير رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، تاركا رصيدا كبيرا من الأغاني والموسيقى التصويرية، تعاون مع شادية، وصباح، وهاني شاكر، وفايزة أحمد، وأصالة وميادة الحناوي.