هاني شاكر يعلن وفاة الموسيقار خالد الأمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان هاني شاكر وفاة الموسيقار الكبير خالد الأمير، من خلال صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون أنعي بمزيد من الحزن والاسى والألم خالد الأمير".

وأضاف نقيب المهن الموسيقية: "وفاة صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنية اليوم، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته والهمنا جميعا الصبر والسلوان".

الموسيقار خالد الأمير قدم العديد من الألحان التي مازالت عالقة فى أذهان الكثيرين، مثل أغنية لشادية "اتعودت عليك" للشاعر عبدالوهاب محمد، "الحب الحقيقي" للشاعر صلاح فايز ، و"لو القلوب".

وغنى المطرب هانى شاكر من ألحانه "كده برضه يا قمر، طول عمرى استلطفك، نسيانك صعب اكيد، باقولك، إديني عمر تاني".

كما غنت من ألحانه المطربة مها صبري من نظم مأمون الشناوى "وحشنى كلامك"، وغنى المطرب محرم فؤاد من ألحانه أغنية "قوم يا شوق ننام" ثم "صحى الاشواق وتعالى قابلني".

قدم موسيقاه لسعاد محمد في أغنيات "اتحداك"، "وحشتني"، وتغنى الكثير من المطربين والمطربات من ألحانه ومنهم "هدى سلطان، أصالة، ميادة الحناوي، ونجاح سلام".

كما قدم ألحانه للمسرح وغنى له فؤاد المهندس وشويكار أكثر من 12 لحنا.