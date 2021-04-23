فيديو| أحمد السعدني في "الملاهي" مع نجله: ليه شخص عاقل يحصل فيه كده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو طريف له رفقة نجله، خلال تواجدهما بأحد مدن الألعاب الترفيهية.

وظهر السعدني في الفيديو، وهو يستمتع بإحدى الألعاب، وعلق: "ليه شخص عاقل رشيد بعد الفطار يحصل فيه كده !!؟؟، الحلزونة يما الحلزونة".

من ناحية أخرى، انسحب السعدني مؤخرًا من مسلسل "كله بالحب"، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة)، وتقدمي بشكوي رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي المادية، وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم".

وكان السعدني، كتب تدوينة سابقة عبر حسابه على فيسبوك: "للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت أشتغل، وكان شرطًا أساسيًا لقبولي الشغل معهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج.. الحقيقة أنا ضهري في الحيط أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملاء الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب وألا أقعد في بيتنا وأكتفي باللي صورته وأطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية وفي كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل؛ لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزلة".

مسلسل "كله بالحب" بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، ريم البارودي، سامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.