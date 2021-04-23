بالصور| نجوم الفن يغيبون عن جنازة مصطفى محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

شهدت جنازة السيناريست الكبير مصطفى محرم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس بعد مروره بأزمة صحية، غيابا كبيرا لنجوم الفن.

مصطفى محرم شُيعت جنازته عقب ظهر اليوم الجمعة، وحضرها عدد من الأقارب والأصدقاء، الذين حرصوا على مواساة نجله حسين مصطفى محرم، كما حضر المنتج محمد فوزي.

وأعلن خبر الوفاة نجله حسين مصطفى محرم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "والدي في ذمة الله.. أرجو الدعاء له".

مصطفى محرم له عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة، بينها: "لن أعيش في جلباب أبي، العطار والسبع بنات، عائلة الحاج متولي، قاتل بلا أجر، الباطنية، الوحل، ولايزال التحقيق مستمرا، حارة برجوان، حتى لا يطير الدخان".