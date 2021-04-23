النجوم يهنئون الجمهور عبر «الخليج 365» بحلول شهر رمضان المبارك 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أبريل 2021 04:35 مساءً - تصوير فيديو- محمد السيد عبدالرحيم

هنّأ عددٌ من الفنانين جمهورهم عبر«الخليج 365» بشهر رمضان الكريم، وتنوعت أمنياتهم بين تقديم التهنئة، والدعاء بالخير لجمهورهم، وأن يلهمهم صياماً مباركاً.

-الفنانة رانيا فريد شوقي، هنأت جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم : «كل سنة وجمهوري طيبين وبخير، وإن شاء الله رمضان 2021 يكون أفضل»، مضيفة: «إن شاء الله ربنا يزيح وباء الكورونا ونرجع نعيش حياتنا الطبيعية ونعيش الأمان والطمأنينة بإذن الله، والحمد لله على كل حال، ويجب أن نتفاءل برمضان هذا العام، وإن شاء الله يكون أحسن وربنا يحفظ لكم كل حبايبكم يا رب».

رانيا فريد شوقي

-حرص الفنان محمد فؤاد، على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث قال: «كل سنة وأنتم طيبين.. ورمضان كريم علينا وعليكم.. وإن شاء الله يعم الخير وتزول الغمة بحق هذا الشهر الكريم والأيام المباركة».

محمد فؤاد

-أما الفنانة حنان مطاوع؛ فهنأت جمهورها بقولها: «أهنئكم بأجمل الكلمات وأختار من اللغة أعبق العبارات بحُلول هذا الشّهر الميمون المُبارك، الذي تنبعث فيه الرّوحانيّات وتتضاعف الحسنات وتُغفر فيه السيّئات».

حنان مطاوع

-وهنأت الفنانة ندى بسيوني بحلول رمضان الكريم، قائلة لقراء «الخليج 365»:« رمضان كريم، أعاده الله عليكم وعلينا بالصدق والمحبة وقبول الآخر والتسامح».

ندى بسيوني

-أما الفنانة لقاء سويدان، خلال تعليقها بحلول شهر رمضان: «رمضان مبارك عليكم، اللهم أعنّا على الصيام والقيام، وتقبل منا جميعاً صالح الأعمال».

لقاء سويدان

-الفنانة مادلين طبر قالت لـ«الخليج 365»: أجمل تهنئة للأهل والأحباب برمضان 2021، أحلى كلام بقدوم شهر رمضان».

مادلين طبر

-أما المطربة رنا سماحة فقالت: « تهنئة خاصة لقراء «الخليج 365» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ سائلين المولى جلّ في عُلاه أن يعيده علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا فيه من المقبولين .أعان الله الجميع على صيامه وقيامه، ونتمنى لكم صياماً مقبولاً وذنباً مغفوراً، نسأل الله أن يعيده على الجميع بموفور الصحة والسعادة والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكـل عـام وأنتـم بخيـر».

رنا سماحة

-أما الفنان طارق الإبياري فقال: «أتمنّى لكم رمضان مباركاً سعيداً جداً، أتمنى أن يجلب لكم رمضان هذا العام الفرح والسّعادة والسكينة، عساكم من عوّاده».

طارق الإبياري

-وهنأ طارق عبدالعزيز قراء «الخليج 365» بقوله: تحية طيبة معطرة ملؤها برائحة العطر الزكية لكم أنتم يا أصحاب القلوب البيضاء النقية، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، كما أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله واتباع ما يحبه ويرضاه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب».

طارق عبدالعزيز



-هنأ الفنان أحمد فهمي قراء «الخليج 365» بقدوم شهر رمضان؛ قائلاً: «رمضان كريم».

أحمد فهمي

-كما هنأ الفنان محمد نجاتي المسلمين بقدوم شهر رمضان؛ متمنياً لهم عاماً مليئاً بالخير: «كل عام وأنتم بخير».

محمد نجاتي

-أما المطربة مروة ناجي؛ فتوجهت بالدعاء لقراء «الخليج 365» بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك؛ قائلة: أسأل الله أن يملأ قلبك بالقرآن الكريم، وأن يجمعني وإيّاك في ظلّ الرّحمن، ويبلّغنا سويّاً بركة شعبان والعتق من النار في رمضان، ومغفرة من الله الكريم المنّان، وأن يجمعنا في دار الجنان.

مروة ناجي

-وهنأت الفنانة دوللي شاهين قراء «الخليج 365» بحلول شهر رمضان؛ متمنية لهم الخير وتحقيق أمنياتهم التي يحلمون بها.

دوللي شاهين

-أما المطرب سامو زين؛ فهنأ قراء «الخليج 365» فقال: «كل سنة وحضراتكم جميعاً بألف صحة وسلامة، وربنا يكتبلنا الخير والسعادة ويجمعنا دايماً على خير، وتحل علينا بركة شهر رمضان الكريم، ويهدينا ويغفر لنا ويرحمنا، ويكتبلنا جميعاً النجاح والفلاح ويبعد عننا كل الوحش، ويخليلنا حبايبنا ويرحم كل من رحل عنا.. رمضان كريم».

سامو زين

-وهنأ الإعلامي أسامة منير قرّاء «الخليج 365»؛ فقال:«كل سنة وأنتم طيبين وأهلكم طيبين وحبايبكم طيبين ومصر والوطن العربي كله بخير.. يا رب يعيده عليكم دايماً بالخير والصحة واليُمن والبركات».

أسامة منير

-وهنأت الفنانة مروة عبد المنعم الجمهور بقولها: «كل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير».

مروة عبد المنعم

-أما المطرب سعد رمضان فقد عبّر عن تهانيه بقدوم شهر رمضان المبارك من خلال قيامه بالغناء للأغنية التراثية للمطرب الشهير محمد عبد المطلب «رمضان جانا» بصوته مهنئاً المسلمين بهذا الشهر المبارك.

سعد رمضان

-أما الفنانة نورهان فقد هنأت قراء الخليج 365 بقولها: صوم مقبولا وافطارا شهيا كل عام وانتم جميعا بخير وبصحة وهناء