ما صحة خبر زواج عامر زيان؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

انتشرت في الأيام الأخيرة خبر زواج الفنان اللبناني امر زيان بطريقة سرية، وعن وجود زوجته خارج لبنان، حيث كان مقيماً منذ أشهر.

وكشفت معلومات صحفية عن أن عامر لا يزال يتكتم عن كشف الحقيقة، وهو الذي لطالما أخفى حياته الشخصية عن الصحافة والإعلام والمتابعين.

من جهة أخرى، يتحضر عامر لإصدار ألبومه الجديد في عيد الفطر المقبل، الذي انتهى من تحضيره منذ فترة، ولكنه سبق وقرر تأجيله بسبب الإقفال العام والوضع الصعب، الذي يواجهه لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا، وسيضم الألبوم العديد من الأغنيات المنوّعة.