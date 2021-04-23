لمن تذهب منى زكي حين تكون سعيدة أو حزينة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تحدثت الفنانة المصرية منى زكي عن لحظات فرحها وحزنها خلال استضافتها عبر راديو “إينرجي” كما تطرقت إلى ذكرياتها وأمور فعلتها لأول مرة في حياتها.

وقالت منى إنها تحب الأشخاص الذين يتذكرون الماضي بشكلٍ كبير ولكنهم لا يحاصرون أنفسهم به، مبينةً أنها من مؤيدي مقولة “عدم محاصرة النفس في جانب معين”.

وبشأن مشوارها واللحظات التي مرت بها، أشارت منى إلى أن هناك لحظات تمثل حلاوة المشوار كالذي يعيشه الإنسان في حياته بشكلٍ عام، مردفةً أنها شخصية تحب أن تجرب أموراً جديدة وتفعل أشياء لأول مرة بحياتها مثل أول يوم تصوير، وأول مرة تقف على المسرح وغيرها.

وكشفت منى أن أول شخص تذهب إليه في لحظات فرحها هي والدتها ثم زوجها ثم أخوتها، أما في لحظات الحزن أكدت أن هناك صديقة واحدة فقط تذهب إليها لتواسيها.

وعن الأمور التي تفعلها لأول مرة في حياتها، نوهت منى أن لديها ذكريات مع أول مكان تصوير وكان وقتها داخل مبنى التلفزيون المصري في استديو 10 مع المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ.

وأضافت منى أن أول مشهد تمثيلي لها كان من خلال مسلسل “العائلة” مع الفنان المصري طارق لطفي، أما عن أول عمل مُفضّل قدمته فكان مسرحية بعنوان “بالعربي الفصيح”.

واعتبرت منى أن أول عمل فني عرف الجمهور من خلاله شكلها كان مسلسل “أهالينا” وبعده الفيلم السينمائي “صعيدي في الجامعة الأميركية”.

وتحدثت منى في سياق الحوار عن ما فعلته جائحة كورونا في العالم، مشيرةً إلى أن أزمة كورونا أخرجت من الناس أفضل الأمور كما أخرجت أيضاً أسوأ ما فيهم.

يذكر أن منى زكي تشارك في دراما رمضان بمسلسل “لعبة نيوتن”، ويشاركها في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.