نسمة محجوب: هذه أكبر الصعوبات التي تواجهني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تألقت المغنية المصرية نسمة محجوب في موكب المومياوات الملكية، واشتهرت نسمة بمشاركتها في العديد من الحملات التي تدعم المرأة والقضايا المجتمعية، ومنها مشاركتها خلال شهر رمضان في دعم قضية مصابي الحروق في مصر من خلال حملة لأحد المستشفيات.

وأوضحت نسمة في حوار مع “العربية” أن الأغنية عرضت عليها من خلال كريم حلمي، موزع الأغنية، وتابعت تقول: أحببت المشاركة في المبادرة، لحبي لدعم قضية الحروق لأنها من أكثر القضايا التي لم يكن هناك تسليط ضوء عليها من قبل، بالرغم من أنها أحد أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة، في حالة عدم علاج المريض بسرعة. وكل التركيز في رمضان عادة يكون على أمراض السرطان والأورام، للقلب، لكن الحروق لم يسلط الضوء عليها”.

وأردفت “رأيت أن مشاركتي في الإعلان الخاص بالمستشفى ممكن أن يكون ولو بدور بسيط في افتتاحها بشكل سريع، لأني وبعد كل ما عرفته شعرت أنها ليست مجرد مستشفى تعالج الناس بالمجان لكنها تعيد لهم حياتهم مرة أخرى”، حيث إن مصابي الحروق يكون أمامهم 6 ساعات لإنقاذ حياتهم، والقضية متشعبة حيث أكثر من ربع مليون من المصابين بالحروق، يصابون بإعاقات جسدية ويكونون في حاجة للكثير من العمليات المكلفة لكي يستطيعوا أن يسترجعوا حياتهم بشكل طبيعي”.

موكب المومياوات الملكية

واسترسلت نسمة: هشام نزيه، المؤلف الموسيقي للعرض الذي تم خلال موكب المومياوات، رشحني للمشاركة، وفيما يخص وقت التحضير، فالموكب كان تم التحضير له منذ عام، ولكن أنا التحقت في آخر شهر وتدربت على يد المايسترو نادر العباسي ومع الكورال والأوركسترا، بالمتحف وفي الأخير مع الموكب نفسه، لكي يتم تنسيق الوقت بشكل متوازن مع حركة الموكب والموسيقى، وكنت سعيدة جداً لمشاركتي في هذا الحدث بالإضافة إلى الرهبة الكبيرة لحرصنا على ظهور كل التفاصيل بشكل مثالي ومماثل لما كان يتم في البروفات، لأن الموكب لم يكن حفلة رئاسية فقط، بل هي حفلة يرصدها العالم كله، لذلك كان الحمل علينا كبيرا، والمسؤولية أكبر.

آخر الأعمال الفنية

وأضافت نسمة أنها طرحت آخر أغنية من الألبوم الخاص بها “أروما” وهو يحتوى على 5 أغانٍ، آخر أغنية طرحتها هي أغنية “عابر سبيل”، وقامت بطرحها قبل بداية الشهر الكريم بـ5 أيام، لافتة إلى أنها تركز في هذه الفترة على الألبوم.

وأشارت نسمة إلى أن عائلتها لها فضل كبير في اكتشاف موهبتها منذ الصغر بداية من المدرسة، كما كان لجدتها دور كبير في اكتشاف موهبتها فعندما شاهدتها في أحد الحفلات، أبلغت والدتها عن غنائها وصوتها، مؤكدة أن عائلتها تظل تساندها وتشجعها بكل الطرق الممكنة.

أكبر الصعوبات

وأضافت نسمة أن إحدى الصعوبات التي تواجهها في عملها الفني، هي أنها تقوم بالإنتاج لنفسها، وهي أكبر عقبة، حيث تضطر لتحمل تكاليف الإنتاج بالكامل للأغاني الخاصة بها. ويهمها أن تأخد الأغاني وقتها لتكون في أحسن صورة لها.

واعتبرت نسمة أن الكثير من المغنين لهم تأثير في حياتها وأنها تحب أغانيهم وبشكل خاص الفنانة ماجدة الرومي، ومن الفنانين العالميين المغنية الإنجليزية “أديل” وهي بالنسبة لها أحد أفضل المطربات العالميات على غرار وويتني هيوستن وسيلين ديون، والكثير من المطربين.

ورحبت بفكرة الدويتو مع الفنانين، في حالة وجود أغانٍ مناسبة لها وللفنان المشارك، فالديتو من الأفكار المميزة في صناعة الأغاني، وفي أعمال الفنان.

وفي نهاية حديثها أشارت نسمة إلى أنها سعيدة بالأغاني التي قدمتها، وراضية عن أدائها في الأغاني الجديدة التي طرحتها، لأنها تطورت على الصعيد الفني والشخصي.