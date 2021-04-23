دينا الشربيني تشارك في حملة خيرية لتوزيع وجبات رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ساهمت النجمة المصرية دينا الشربيني في تحضير وتوزيع ثلاثة آلاف وجبة في رمضان بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

ونشرت رابطاً على خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، وذلك لدعم المؤسسة وتشجيع الجمهور على خوض تلك التجربة الخيّرة، وأكدت أن المؤسسة تلتزم بالإجراءات الاحترازية، وأن الأجواء الرمضانية جميلة جداً، وجودة الأكل ممتازة.

من ناحية أخرى، تخوض دينا الشربيني السباق الدرامي الرمضاني الحالي بمسلسل “قصر النيل” والذي يشاركها البطولة فيه كلٌ من: محمد حاتم، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، نبيل عيسى، ناردين فرج، عمر السعيد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

وكانت دينا قد خاضت السباق الدرامي في رمضان الماضي بمسلسل “لعبة النسيان”، والذي شاركها في بطولته الفنان أحمد داوود، ومجموعة أخرى من النجوم والفنانين.