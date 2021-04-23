محضران جديدان ضد عمر كمال وحسن شاكوش بسبب الخيم الرمضانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حرّر جهاز المصنّفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل محضرَي جنح لكلٍ من مطربَي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك على خلفية إحيائهما حفلاً غنائياً في إحدى الخيم الرمضانية.

وكانت لجنة من إدارة المصنّفات الفنية برئاسة أسامة عبد الموجود مدير إدارة الرقابة على المصنفات، قد حرّرت محضرَي جنح قسم الدقي حملا الرقمين 5051 و5052 وذلك بعدما خالفا تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بعدم إقامة الحفلات في أحد فنادق منطقة الدقي.

وتقوم النقابة حالياً بتقنين أوضاع مطربَي المهرجانات بسبب العاملين معهم، وهو ما تحدث عنه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية من قبل، حيث حصل شاكوش على دفتر العضوية الخاص بالنقابة.

وفي وقت سابق، كانت الجهات المختصة في القاهرة قد أجرت تحقيقاً مع المطرب الشعبي حسن شاكوش واثنين آخرين من العاملين معه في عدد من الاتهامات في مقدّمها فتح كافيه في منطقة مدينة نصر بدون الحصول على ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، قد توجهت إلى أحد الكافيهات في مدينة نصر لمعاينته، وتبين أنه تم تشغيله بدون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وأنه مملوك للمطرب حسن شاكوش.

وبالكشف، تبين أن هناك مخالفات أخرى في الكافيه المملوك للمطرب حسن شاكوش، منها العثور على عدد من النراجيل غير المصرّح باستخدامها بقرار من مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لذا اتُّخذ قرار غلق المحل وتشميعه بمعرفة الجهات المختصة.

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد حسن شاكوش واثنين آخرين وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، والتي أفرجت عنه بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.