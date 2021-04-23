ما “الأكلة” التي تشتهيها ميغان ماركل كثيراً في حملها الثاني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف مصدر مقرب من دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري عن الأكلة التي ترغب في تناولها كثيراً خلال فترة حملها الثاني.

وترغب ماركل في تناول “الباستا” بشكلٍ كبير للغاية خلال فترة حملها بطفلها الثاني الذي صرحت في وقت سابق بأنها والأمير ينتظران فتاة.

وتؤكد تقارير صحافية أن ماركل تُحاول كبح رغبتها في تناول كميات كبيرة من المعكرونة٬ لأنها تريد تجنب تناول الغلوتين وتعوض عن ذلك بالإكثار من الفاكهة والطعام العضوي.

وتحرص ماركل أيضاً أثناء الحمل على الالتزام بروتينها المعتاد للحفاظ على لياقتها البدنية، إذ ما زالت تقوم بتمرينات اليوغا التي تعزز صحتها الجسدية والعقلية خلال فترة الحمل.

وأفادت التقارير بأن أعراض الحمل الثاني بالنسبة لميغان خفيفة مقارنةً بحملها في طفلها الأول “آرتشي” من حيث الغثيان الصباحي، فهذه المرة ميغان تشعر بتحسُّن كبير.

وفي وقت سابق، كانت دوقة ساسكس قد أعلنت عن تعرضها للإجهاض وفقدان طفلها الثاني٬ ولكن بعد مرور أشهر قليلة على تصريحاتها شارك الثنائي ماركل والأمير هاري صورةً تؤكد حملها مرة أخرى، وفي لقائهما التاريخي مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري صرح الزوجان بأنهما ينتظرون شقيقة لآرتشي.