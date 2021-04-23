نيللي كريم: أخوض “تجربة قاسية” في “ضد الكسر” حتى آخر رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قالت الفنانة المصرية نيللي كريم إنها مستمرة في تصوير مسلسلها الرمضاني الحالي “ضد الكسر” لآخر أيام رمضان بسبب ضيق الوقت، وهو ما اعتبرته “تجربةً قاسية”.

فبعد نجاحها العام الماضي في الكوميديا من خلال مسلسل “بـ100 وش”٬ تقدم نيللي تجربةً مختلفة في الدراما الرمضانية هذا العام عبر مسلسل “ضد الكسر” في بطولة مشتركة مع الفنان محمد فراج، وهو عمل يميل إلى دراما التشويق والإثارة.

وأشارت نيللي في تصريحات صحفية إلى أن فريق العمل بدأ تصوير المسلسل متأخراً بعدما انتهى من تصوير المشاهد الخارجية في مدينة الغردقة.

ولفتت نيللي إلى أن تصوير المسلسل مستمر بشكل مُكثف لمدة تصل إلى أكثر من 15 ساعة يومياً حتى الأسبوع الأخير من رمضان، واصفة استمرار التصوير بالتزامن مع عرض المسلسل بـ”التجربة القاسية”.

وعن سبب الاستعانة بـ”مصطفى درويش” فقط من دون باقي عناصر مسلسلها الأخير، قالت نيللي إن مهمتها التمثيل فقط، وأن المخرج هو صاحب اختيار الممثلين، قائلةً: “أنا داخل اللوكيشن مثل التلميذة المطيعة”.